Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi
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Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi

TEM Otoyolu'nda sabaha karşı motor kazasında hayatını kaybeden Afganistanlı gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

15.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:03
Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi

TEM Otoyolu'nda sabaha karşı motor kazasında hayatını kaybeden Afganistanlı gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin konsolosluk işlemleri sonrasında uçakla Afganistan'a gönderileceği öğrenildi.


TEM Otoyolu'nda sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen motor kazasında Afganistanlı 18 yaşındaki Mir Shahzed Rabi hayatını kaybetmişti. Afganistan'ın Belh şehrinin sağlık müdürü olan Mirveys Rabi'nin oğlu olduğu öğrenilen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Mir Shahzed Rabi'nin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ablası ve eniştesi tarafından teslim alındı. Gencin ölüm haberini alan okul arkadaşları da Adli Tıp Kurumuna gelerek gözyaşlarına boğuldu.


Cenazenin Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhaneye kaldırıldığı ve konsolosluktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Afganistan'a gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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