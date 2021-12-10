Afganistan'ın açık hava döviz büroları
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Şehitler Meydanı'nın genel görüntüsü Seyyar dövizciler Halkın para değiştirmesi Detaylar Afganistan'ın Kandahar kentindeki Şehitler Meydanı'nda açık döviz ofisleri para bozmaya devam ediyor.
Şehitler Meydanı'nın genel görüntüsü
Seyyar dövizciler
Halkın para değiştirmesi
Detaylar Afganistan'ın Kandahar kentindeki Şehitler Meydanı'nda açık döviz ofisleri para bozmaya devam ediyor. Vitrinlerde ABD doları, Pakistan rupisi ve İran tümeni yer alıyor.