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Afganistan'ın açık hava döviz büroları

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Şehitler Meydanı'nın genel görüntüsü Seyyar dövizciler Halkın para değiştirmesi Detaylar Afganistan'ın Kandahar kentindeki Şehitler Meydanı'nda açık döviz ofisleri para bozmaya devam ediyor.

Şehitler Meydanı'nın genel görüntüsü

Seyyar dövizciler

Halkın para değiştirmesi

Detaylar Afganistan'ın Kandahar kentindeki Şehitler Meydanı'nda açık döviz ofisleri para bozmaya devam ediyor. Vitrinlerde ABD doları, Pakistan rupisi ve İran tümeni yer alıyor.

Afganistan'ın açık hava döviz büroları

Afganistan'ın açık hava döviz büroları

Afganistan'ın açık hava döviz büroları

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri

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