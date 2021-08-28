Afganistan'dan tahliye edilen TSK personeli törenle karşılandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğini temin ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev, en az hududu bekleyen, semalarımızı ve mavi vatanımızı kollayan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğini temin ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev, en az hududu bekleyen, semalarımızı ve mavi vatanımızı kollayan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi." dedi.

Afganistan'dan tahliye edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için Mamak'taki 4. Kolordu Komutanlığında karşılama töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Bakan Akar, tören alanına gelişinde Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görev yapan personeli "Hoş geldiniz" diyerek selamladı, Görev Kuvveti Komutanı Albay Samet Yüksel'e çiçek takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla 2002'den bu yana NATO şemsiyesi altında eğitim, danışmanlık ve güvenlik desteği sağlayan ve bu tarihi görevi büyük bir başarıyla tamamlayan TSK personeliyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afganistan'dan gelen personele "Hoş geldiniz" diyerek seslenen Güler, ortak bir geçmiş ve tarihi bağ bulunan dost ve kardeş Afganistan'da 2002 yılından bu yana yürütülen barışı koruma görevlerinin, Türk milletini ve TSK'yı temsil mahiyetinin olduğunu bildirdi.

"Ne mutlu sizlere ki bu anlamlı görevi başarıyla tamamlayarak yurda sağ salim döndünüz"

Orgeneral Güler, şunları kaydetti:

"Kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğini temin ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev, en az hududu bekleyen, semalarımızı ve mavi vatanımızı kollayan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi. Ne mutlu sizlere ki bu anlamlı görevi başarıyla tamamlayarak yurda sağ salim döndünüz. Bugüne kadar kazandığınız milli, manevi ve mesleki değerler ile almış olduğunuz eğitim ve kurslar, sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanızı, omuzlarınıza yüklenen tarihi sorumluluğu da başarıyla yerine getirmenizi sağlamıştır, bundan sonra da sağlamaya devam edecektir."

"Türk milletinin gurur kaynağı oldunuz"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever de konuşmasına "Afganistan Türk Görev Kuvvetinin kahraman mensupları, vatanınıza hoş geldiniz." diyerek başladı.

Afganistan Türk Görev Kuvvetindeki askerlerin kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini kaydeden Avsever, bu sayede Türk milletinin gurur kaynağı olduklarını ve Afgan halkının gönlünde olumlu izler bıraktıklarını ifade etti.

"Görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan topraklarına döndük"

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı Albay Yüksel de kendilerine tevdi edilen görevin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, Türk askeri, jandarması ve polisinin bu görevi de yüksek disiplin anlayışı ve eğitimiyle tamamladığını dile getirdi.

Görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan topraklarına döndüklerini ifade eden Yüksel, görevleri süresince kendilerine destek olan komutanlarına ve dualarıyla yanlarında olan Türk milletine şükranlarını ve saygılarını iletti.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı