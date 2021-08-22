Afganistan'dan tahliye edilen 357 Türk ve yabancı uyruklular İstanbul'a getirildi

TALİBAN'IN Kabil'e girmesi ve yönetime el koymasının ardından Afganistan'da bulunan Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi devam ediyor.

TALİBAN'IN Kabil'e girmesi ve yönetime el koymasının ardından Afganistan'da bulunan Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi devam ediyor. Askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabat'a getirilen 357 yolcu buradan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan 357 yolcu dün Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı A400M ile Pakistan'ın başkenti İslamabat'a getirildi. Tahliyesi gerçekleştirilen yolcular daha THY'nin TK6883 sefer sayılı uçuşuyla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında ikametgah bilgilerinin yer aldığı formu dolduran yolcular, koronavirüs önlemleri kapsamında 10 günlük karantinaya girecek.

OLAYLARDAN SONRA GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDIM

Uzun yıllardır Afganistan'da yaşayan Türk vatandaşı Ersin Karaduman, "Ülkemize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuk oldu. Yalnız Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk biraz sıkıntılı, girişler çok sıkıntılı ve izdiham var. Çok şükür büyükelçiliğimiz ve askerimiz bizi rahat bir şekilde içeri aldılar. Rahat bir şekilde ülkemize gelmiş bulunmaktayız. İnşaat firmamız var yaklaşık 17 senedir Afganistan'dayım. Devamlı gidip geliyordum. Olaylardan dolayı tekrar geri gelmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

KİMSE AFGANİSTAN'DA DURMAK İSTEMİYORYolculardan Afgan uyruklu Türk vatandaşı Humayun Hayri ise şunları söyledi: "Kargaşa çıktı, Taliban geldi, Kabil'i işgal ettiler bize de çıkın dediler biz de çıktık. Binlerce kişi havalimanına akın etmişti. 4-5 askeri kapı var, herkes oradan geçmek istiyordu. Türk Büyükelçiliği organize ederek bizleri havalimanına geçirdiler. Afganistan'da artık kimse kalmıyor, herkes gidiyor. Öyle bir hava var ki kimse durmak istemiyor. Herkes panik, korku ve dehşet içinde. Bence Afganistan'da düzgün bir hükümet kurulursa düzelecek. Ama böyle devam ederse yeniden belki savaş çıkacak her şey çok kötü olacak."

KURŞUN YAĞDIRIYORLAR ÇOCUKLARIMIZA BİRŞEY OLACAK DİYE ÇOK ÜZÜLDÜK Ailesiyle birlikte Afganistan'dan dönen Celil Beyoğlu ise, "Çok iyi ve rahat geldik, Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bize sahip çıktı. Biz dört gün boyunca havalimanının Güney kapısından girmeye çalıştık ama giremedik. Sonra yeniden bizi Ankara'dan aradılar, rica ettik giremiyoruz dedik. Çocuklarımız var kurşun yağdırıyorlar onlara bir şey olacak diye çok üzüldük. Sonra yeni plan yaptılar Pakistan'a gönderdiler . Bizleri orada toplayıp havalimanına getirdiler. Afganistan'da çalışıyorduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız