Afganistan'da Ramazan Bayramı coşkusu

Afganistan'da halk, artan şiddet olaylarına rağmen Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Afganistan'da halk, artan şiddet olaylarına rağmen Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Güvenlik tehdidinin gün geçtikçe arttığı ülkede Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere, pek çok bölgede camilere akın etti.

Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Her sene geleneksel olarak bayram namazına katılarak halka hitap eden Belh Valisi Farhad Azimi, Taliban'ın bayram günlerinde ateşkes uygulamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ülkede kalıcı barışın tesisi için daimi ateşkesin uygulanması gerektiğini ifade eden Azimi, Taliban'ın artık barış için gerekli adımları atmasını beklediklerini belirtti.

Yüzlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin yanı sıra ülkede barışın önemi vurgulandı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası halk, kucaklaşarak birbirlerinin bayramını kutladı.

Öte yandan Taliban, bayram süresince 3 günlüğüne ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat