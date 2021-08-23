Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna müdahale, görüntüyü sildirdiler
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Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna müdahale, görüntüyü sildirdiler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Afganistan'daki son gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye giden gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Kabil'de bir kadınla röportaj yaparken Taliban üyelerinin müdahalesine maruz kaldı. Taliban üyelerinin görüntüleri sildirdiğini aktaran Ersoy, bu dosyaların bir kısmını kurtarabildiklerini söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte ülkeye karışıklık hakim oldu. Vatandaşların büyük kısmı ülkeden kaçmanın yollarını ararken, Habertürk'ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy orada yaşananları aktarmak için Afganistan'a gitti.

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİLER

Kabil'den yayın yapan Ersoy, bugün bir kadınla röportaj yapmak istedi. Canlı yayında yaşadıklarını aktaran Ersoy, Taliban üyelerinin koşarak yanlarına geldiğini ve röportaja müdahale ederek görüntüleri sildirdiğini söyledi. "Sakin ol biz Türk'üz" dediğini anlatan gazeteci, Taliban üyelerinin kendilerini dinlemediğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Elinde Amerikan yapımı bir tüfek var. Mermiyi ağzına verip sana doğrultuyor ve direkt 'Sil' diyor. Ben de telefonu eline verdim, tüm görüntüleri sildi. Sonrasında sildikleri görüntülerin bir kısmını kurtardık"

Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna müdahale, görüntüyü sildirdiler

"SERT MÜDAHALE VAR"

2 kez müdahaleye maruz kaldığını belirten Ersoy, "Asla görüntü çekemediğimiz yerler, dehşet görüntüler var. Sert müdahale ediliyor" ifadelerini kullanırken, özellikle Kabil Havaalanı'nın görüntülerinin alınmasını engellendiğini belirtti.

Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna müdahale, görüntüyü sildirdiler

"HERKES KABİL'DEN KAÇMANIN PEŞİNDE"

"Büyükelçiliklerin önünde yığılmış insanlar var. Bazı insanlarla röportaj yaptık. Çoğu Kabil'den kaçmanın peşinde." diyen Ersoy şöyle devam etti:"Sadece Taliban korkusu yüzünden değil, iş bulmak isteyen de birkaç gün bile Batı ülkelerinden birinde bulunmuş insanlar da ülkeyi terk etmek istiyor."

Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna müdahale, görüntüyü sildirdiler
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna müdahale, görüntüyü sildirdiler - Haberler
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