Afganistan'da halk çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anlar kamerada

Taliban tarafından işgal edilen Afganistan'da havalimanına akın eden vatandaşların pistte ilerleyen uçaklara tutunarak kaçmaya çalıştıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Afganistan'da mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, ülkenin yönetimini ele geçirdi. 10 gündür şehir merkezlerine saldıran ve 31 ili ele geçiren Taliban, son olarak başkent Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağladı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti.

Kaos ortamının hakim olduğu ülkede, vatandaşlar da kaçmak için birçok yol aramaya başladı. Ülkeler, büyükelçilikteki çalışanlarını ve vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Afganlar ise kaçış için her yolu deniyor.

HAVALANACAK UÇAKLARIN ETRAFINDA BEKLİYORLAR

Ülkeden kaçış görüntülerini tüm dünya endişe ile takip ediyor. Başkent Kabil'de kontrolü ele alan Taliban'dan kaçmak isteyen Afganlar, soluğu havalimanında aldı. Valizleriyle sivil uçakların etrafında bekleyişlerini sürdürenlerin ardından benzer görüntü, ABD Hava Kuvvetleri uçağında yaşandı.

ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Alandan gelen görüntülerde, binlerce insanın pistte ilerleyen uçağa koştuğu görülüyor. Uçağa tutunmaya ve uygun bölmelere girmeye çalışan Afganlar, bu yöntemle başka ülkelere uçmayı deniyor. Çaresizlik içindeki bazı Afganların uçağın üzerine çıkmayı başardığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

2 KİŞİ UÇAKTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Öte yandan 2 kişinin bugün havalanan bir uçağın iniş takımlarından aşağı düşüp hayatını kaybettiği anlar da ortaya çıkmıştı.