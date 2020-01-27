Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı
Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı. Uçağın düşme nedeninin soruşturulduğunu duyuran Amerikan yetkililer "Şu anda uçağın düşman ateşiyle düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
27.01.2020 23:29 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:29
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen uçağın ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu doğrulandı.
ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com