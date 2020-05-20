Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
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Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü

Afganistan'ın Pervan ve Host vilayetlerindeki 2 ayrı camiye düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
20.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:59

Afganistan'ın Pervan ve Host vilayetlerindeki 2 camiye düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Hilazey köyündeki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Şehkar, saldırıda camiye gelen 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını belirtti. Şehkar, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

1 ÇOCUK YARALANDI

Host Valiliği Sözcüsü Talip Mengel de Sabari ilçesinin Kurçak köyündeki camiye kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 sivilin öldüğünü vurguladı. Mengel, saldırıda 1 çocuğun da yaralandığını aktardı. Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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