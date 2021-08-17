Son dakika haberleri! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçtığı iddiası
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Son dakika haberleri! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçtığı iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Eski Afgan milletvekili Elay Ershad basına verdiği demeçte, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmadan önce toplantıya gideceğini söyleyerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan helikopterle ayrıldığını öne sürdü.

Eski Afgan milletvekili Elay Ershad basına verdiği demeçte, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmadan önce toplantıya gideceğini söyleyerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan helikopterle ayrıldığını öne sürdü.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek Tacikistan'a kaçmıştı. Eski Afgan milletvekili Elay Ershad basına verdiği demeçte, Gani'nin Tacikistan'a kaçtığı gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Savunma Bakanlığında bir toplantıya katılacağını söyleyerek helikopterle ayrıldığını öne sürdü.

"ÜLKESİNİ VE HALKINI GERİDE BIRAKTI"

Ülkesini terk eden Gani'yi "cesaretsiz" olarak nitelendiren Ershad, Gani'nin daha sonra ülkeyi terk ettiğinin ortaya çıktığını açıkladı. Ershad, "Çok kızgınım, bunu açıklayacak kelime yok" ifadelerini kullanarak, "Ülkesini ve halkını geride bıraktı. Neden bu adama güvenip ona oy verdim bilmiyorum" dedi.

Ershad, "Keşke geri dönse. Keşke gözlerine bakıp ona 'Ben bir kadındım ve burada kaldım' desem" ifadelerini kullanarak, "Kan dökülmesini önlemek isteseydi, altı ay önce bırakabilirdi" dedi.

GANİ'NİN YARDIMCISI KENDİSİNİ AFGANİSTAN'IN GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ

Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, "Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum" dedi.

(İHA)

Son dakika haberleri! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçtığı iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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