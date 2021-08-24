Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor
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Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sık sık sosyal medya hesabından tartışmalı paylaşımlar yapan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bu kez de Afgan bir esnafı hedef gösterdi. Göçmenlerin gündemde olduğu bir dönemde, bir market fotoğrafı yayınlayan Özdağ, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı. Twitter'da gündem olan vekil daha sonra, "Bu markete bir şey olursa sorumluluk kabul etmem" dedi.

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kurmak için çalışmalarını sürdüren Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, son paylaşımı ile tartışma yarattı.

MARKETİ HEDEF GÖSTERDİ

Sosyal medya üzerinden Afgan bir esnafı hedef gösteren Özdağ, bir market fotoğrafı paylaşarak şu notu yazdı: "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç"

Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor

TEPKİ YAĞDI

Paylaşımı büyük tepki çeken Özdağ, kısa sürede Twitter'da TT oldu. Kullanıcılar, vekilin böyle bir paylaşım yapmamasını doğru bulmadıklarını belirttiler.

İşte o yorumlardan bazıları;

  • Ümit Özdağ'ı eleştirince otomatik olarak kontrolsüz göçü savunuyor olmuyorsun... Kontrolsüz göçe karşı olmakla bakkal işleten Afgan'ı hedef göstermek arasında fark var...
  • Ülkemde Ümit Özdağ istemiyorum.
  • Irkçı Ümit Özdağ Türkiye'de para kazanıp harcayan, vergi ödeyen gariban bir Afgan'ı hedef gösteriyor ama… Tabelalar İngilizce olursa veya yabancı firmalar kârlarını yurtdışına transfer ederse rahatsız olmuyor.
  • Bu paylaşımı ile Ümit Özdağ resmen hedef gösteriyor. Artık bu kişi nefret siyasetini çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Buna topluca DUR demenin vakti geldi.
  • Bu gencin başına bir şey gelirse sorumlularından biri de Ümit Özdağ'dır.
  • Kötülük ve ırkçılık konusunda Top-10 listesinde Ümit Özdağ uzun süredir 1 numara. Ümit Özdağ'ya ne kadar uzaksınız insan olmaya o kadar yakınınız demektir.

SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Özdağ ise gelen tepkiler sonrasında bir paylaşım daha yaparak Afgan market sahibine bir şey olması halinde sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi.

Özdağ, paylaşımında şunları yazdı:

"Kırşehir'de bu markete yönelik Allah korusun bir eylem olursa sorumlusu sığınmacıların ülkelerine dönmesini isteyenler değil, bu politikayı sabote etmek isteyen emperyalizmin temsilcileridir. Sığınmacılar ülkelerine Türkiye'nin dostları olarak dönecekler."

Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor
Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor
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