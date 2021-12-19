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Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te Türk ve yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan dans topluluğunun ve Afrika ülkeleri üniversite öğrencilerinin gösterileriyle mest ettiUluslararası Göçmenler Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla kutlandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Türk ve yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan dans topluluğunun ve Afrika ülkeleri üniversite öğrencilerinin gösterileriyle mest etti

Uluslararası Göçmenler Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla kutlandı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın konuşmalarıyla devam etti. Vali Dr. Kızılkaya, konuşmalarında şu sözlere yer verdi:

"Ülkemiz bugün, 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapmakta ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır. Merhamet kültürüyle yoğrulan bu toprakların sahibi olan Türk milleti, misafirperverliği ve hoşgörüsüyle daima kendisine yakışanı yapmış ve dünyada hep adından söz ettirmiştir. Unutmamalıyız ki göçmen kardeşlerimizin sorunlarına kayıtsız kalmak, insan hakları ihlallerinin artmasına ve yoksul ülkelerde yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına sebep olacaktır. Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle, insanların göçe zorlanmadığı, insan hakları ve onurunun korunduğu, göçmen düşmanlığının önlendiği ve insan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya dileğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

Vali Dr. Kızılkaya'nın konuşmalarının ardından program, kentte yaşayan Türk ve Yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan Dans Topluluğu'nun ve Afrika Ülkeleri Üniversite öğrencilerinin gösterileriyle devam edildi. İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen program, toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

(Nadir Korkmaz/İHA)

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

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