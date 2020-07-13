Afgan ailelerin pilav günü vakaları artırdı; 5 ev daha karantinaya alındı
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Afgan ailelerin pilav günü vakaları artırdı; 5 ev daha karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde Afganistan uyruklu ailelerin bir araya gelerek yaptıkları geleneksel pilav gününde aynı mahallede 15 olan pozitif vaka sayısı 20'ye yükseldi.

13.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:30

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde Afganistan uyruklu ailelerin bir araya gelerek yaptıkları geleneksel pilav gününde aynı mahallede 15 olan pozitif vaka sayısı 20'ye yükseldi. Afganistan uyruklu ailelerin kaldığı 5 yeni ev daha karantinaya alınırken, mahallede çalışma yürüten filyasyon ekibi Afgan aileleri de koronavirüse karşı uyardı.

Odunpazarı ilçesine bağlı yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Huzur Mahallesi'nde oturan Afgan aileler, geçen 3 Temmuz'da yeni doğan bir bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptı. Ailelerin toplanarak hep birlikte yedikleri pilav gününden sonra günlük işlerde çalışan Afganistan uyruklu kişilerde koronavirüs belirtileri ortaya çıktı. Hastanede yapılan Covid-19 testinin ardından, pilav gününe katıldığı tespit edilen 15 kişide koronavirüs olduğu belirlendi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışmasında ise 6 sokaktaki 10 evde yaşayanların pilav gününe katılarak pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlenerek karantinaya alınmıştı.

YENİ VAKALAR VE KARANTİNALAR ÇIKTIAfganistanlı ailelerden geleneksel pilav günlerine katıldığı belirlenen 5 kişinin daha pozitif çıktığı tespit edildi. Yeni görülen pozitif vakalar hastanede tedaviye alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmada pozitif vakalarda temaslı olduğu belirlenen 25 kişinin yaşadığı Huzur Mahallesi'ndeki 3, Yenidoğan ve Emek mahallelerinde 1'er ev kurul kararıyla karantinaya alındı.FİLYASYON EKİBİ AFGANLARI UYARDIEskişehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, polisle birlikte gittiği Afganistan uyrukluların yaşadığı evlerde koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkarken mutlaka maske kullanılması gerektiğini anlatan filyasyon görevlisi, "Biz buraya sizi bilgilendirmek için geldik. Sosyal mesafeyi koruyacağız, maskesiz dışarıya çıkmayacağız. Pilav gününe, düğün, derneğe gitmek yok. Evinize misafir kabul etmeyeceksiniz. Çocuklarınızı dışarıya çok yollamayın. Hijyen kurallarına dikkat edin. Bu bölgede vaka sayısı biraz arttı. Ne kadar dikkatli olursak ve kurallara uyarsak bunu da inşallah atlatacağız" dedi.MUHTAR ÖZAYDIN: GEÇEN AYDAN 20 EV KARANTİNAYA ALINDIHuzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, mahallede 2 bin kadar Afganistan uyruklu kişinin ikamet ettiğini söyledi. Geçen aydan bu yana Afganistanlı ailelerin yaşadığı 20 evin karantinaya alındığını anlatan Özaydın, "İşte girdiğimiz evleri gördünüz. Burada 20'nci ev kapandı. Şu andaki sayımız cumartesi günü kapattığımız ev ile beraber 20'ye çıktı. Bunların içinde de hastanede olan insanımızla birlikte 20'yi geçiyor. Huzur Mahallesi'nde durum bu şekilde" dedi.MAHALLELİ TEDİRGİN: DIŞARI ÇIKARKEN KORKUYORUZMahalleli ise artan vakalar nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Mahallenin birçok yerinde karantina nedeniyle evlerin demir bariyer ve şeritlerle kapatıldığını ifade eden Fehmi Sezer, "Biz evden çıkamıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz evde esir. Şurada markete gelip bir ekmek almaya çekiniyoruz. Kendimizi koruyoruz ama ne kadar korusak da aile boyu tereddütlüyüz. Gelecek misafirlerimiz de gelmiyor. Adam gelmeye kalksa 'sizin orası riskli' diyor. Ben kendi çocuğumdan çekiniyorum, ailemden çekiniyorum. Evde iki metre ara ile oturuyoruz. Bir yere mi gittim? Bir yere mi dokundum? Böyle tereddütteyiz yani. Kolonya döke döke kollarımız ne hale geldi" diye konuştu. Mustafa Günaydın da pozitif vakalar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Kendi çocuklarımın benim evime daha siftahları yok üç aydan beri. Girip çıkmıyorlar evime. Kapıya geliyorlar, ihtiyacımı görüp gidiyorlar. Koronavirüs en çok bizim mahallede var, endişeliyiz" dedi.Öte yandan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Afgan uyruklu kişilerin hastanelerde tedavileri sürüyor.

Afgan ailelerin pilav günü vakaları artırdı; 5 ev daha karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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