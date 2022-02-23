Afete hazırlıkta örnek işbirliği

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Karabağlar Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi arasında, olası doğal afetler ve acil durumlarda haberleşmenin sağlıklı devam ettirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokole TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan'la birlikte imza atan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, afet ve acil durumlarda haberleşmenin en başta gelen sorunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Afet anında ve sonrasında yapılacak çok iş var. İmzaladığımız protokol bunun için çok önemli" dedi.

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ve birinci derece deprem bölgesindeki İzmir'in yüksek deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Olası afetlere bugünden hazırlanmak en doğrusu. Karabağlar Belediyesi olarak birçok sivil toplum kuruluşuyla çalışmaya gayret ediyoruz. Örneğin AKUT'la kapsamlı bir işbirliğimiz var. TRAC'la da bu anlayış doğrultusunda protokol imzalıyoruz. Bu işbirliğimiz hem İzmir hem de Karabağlar için iyi olur diye düşünüyoruz. Sizlere de bu konuda verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu iş gönüllülük işi. Bu protokol belediye meclisimizde oy birliği ile geçerek onaylandı.Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Karabağlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Başkan Selvitopu'na teşekkür etti

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan da İzmir'de Türkiye'nin en iyi afet haberleşme sistemini kurduklarını belirterek, kentin yaklaşık yüzde 95'inin haberleşme alanı içinde yer aldığını söyledi. Çeşitli kurumlarla işbirliği protokolleri olduğunu anlatan Doğan, "Karabağlar Belediyesi'yle de işbirliği protokolü yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Konuya duyarlılığınız ve yaklaşımınız için sizlere teşekkür ederiz" dedi.

Protokol imza törenine ayrıca Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş, TRAC Şube Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Yılmaz, amatör telsizci - iletişimci Hüseyin Erciyas ve belediye bürokratları da katıldı.

İçeriğinde ne var ?

Başkan Selvitopu ve Şube Başkanı Doğan arasında imzalanan protokolün içeriği şöyle:

"İzmir'de genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili afet ve acil durumlarda, alternatif haberleşme düzenleriyle olağan haberleşme sistemlerinin kullanılmaz olması halinde haberleşmenin sağlanması, ayrıca bu konularla ilgili eğitim ve tatbikatlarda, acil durum telsiz haberleşme çevrimi hizmetlerinin temin edilmesi için Karabağlar Belediye Başkanlığı ile TRAC İzmir Şubesi arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması."

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