BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ( Afad ) ziyaretinde afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, kurum çalışmaları, afete hazırlık planları ve afete karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi aldı. AFAD ekiplerinin her zaman hazır bulunmasının, afet zararlarını azaltmak için uzman ve eğitimli kadrosu ile afet öncesi ve sonrası gerekli önlemlerin alınmasının, verimliliğin arttırılmasının ve gelişen teknolojilerden geri kalınmamasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya kurum içerisindeki hizmet birimlerini gezerek AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'e ve personellere çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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