Afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaretinde afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ( Afad ) ziyaretinde afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, kurum çalışmaları, afete hazırlık planları ve afete karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi aldı. AFAD ekiplerinin her zaman hazır bulunmasının, afet zararlarını azaltmak için uzman ve eğitimli kadrosu ile afet öncesi ve sonrası gerekli önlemlerin alınmasının, verimliliğin arttırılmasının ve gelişen teknolojilerden geri kalınmamasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya kurum içerisindeki hizmet birimlerini gezerek AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'e ve personellere çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title