"Afet farkındalık eğitimi" işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'te "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında valilik ile kurumlar arası "Afet farkındalık eğitimi" işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı. Yıl içerisinde afet bilincini aşılama noktasında eğitim ve faaliyetlerin olacağını bildiren Vali Şentürk, "Protokolle, ilimiz düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetleriyle afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Protokol yaptığımız kurumlarda "AFAD Gönüllüsü" kazanımı sağlanacak. İnşallah ihtiyaç duymayız, herhangi bir afet yaşamayız. Bütün kurumlarımıza sahada eğitimler vereceğiz ve bilinçsiz kimse kalmayacak. Deprem riskinin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. O yönüyle yüksek bir bilinç oluşturmak için çalışmalarımız olacak." dedi.

Vali Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ile AFAD Müdürü Hayri Demirel, "Afet farkındalık eğitimi" işbirliği protokolünü imzaladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı