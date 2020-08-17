AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
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AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların telefonlarına gönderdiği mesajlarla dikkat çekti. AFAD Başkanı Güllüoğlu, esprili bir dille, "Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor" dedi.

AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
17.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:04

17 Ağustos 1999'da Gölcük'te meydana gelen 7,6 şiddetindeki korkunçdepremde 17.480 kişinin hayatını kaybetmişti. AFAD ise o gün yaşananların bir daha olmaması için vatandaşalara hatırlatma mesajları attı. Gün içerisinde 4 farklı mesaj alanlar ne olduğunu anlamazken AFAD BaşkanıMehmet Güllüoğlu'ndan bir açıklama geldi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor" dedi.

Herkes tarafından oldukça merak edilen bu mesajların ne için atıldığını AFAD BaşkanıMehmet Güllüoğlu açıkladı.

HATIRLATMA MESAJI

AFAD, "Bugün 17 Ağustos, hatırlatıyoruz!" şeklinde başlayan ve farklı uyarılarda bulunan 4 adet SMS'i milyonlarca kişinin telefonuna iletmişti.

TELEFON ÇOCUKTA DEĞİL!

Güllüoğlu, "AFAD'dan gelen SMS'ler üzerine; Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor. AFAD kimseye yürümüyor ama evet hepinizi, bu ülkenin bütün insanlarını çok seviyor. Deprem unutulan bir gerçek, lütfen bu hatırlatmaları dikkatle okuyun. Sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

17 AĞUSTOS 1999

21 yıl önce, 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen 17 Ağustos Depremi 45 saniye sürmüştü. Her yıl anılan deprem, 7,6 şiddetinde gerçekleşti ve 17.480 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 23.781 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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