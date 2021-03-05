AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar

05.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:19
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Silümasyon TIR'ı, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da en fazla zarar gören Avcılar'a gelerek uygulamalı eğitim verdi.

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Silümasyon TIR'ı, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da en fazla zarar gören Avcılar'a gelerek uygulamalı eğitim verdi. Simülasyon TIR'ına girerek, 7.4 büyüklüğündeki depremi yeniden yaşayan bir kadın o günü unutamadığını, şu anda sallanırken bile 'soğuk terler' döktüğünü söyledi.

Avcılar Kent Konseyi'nin daveti üzerine 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğle saatlerinde ilçeye gelen AFAD'ın Deprem Simülasyon TIR'ında olası deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. 

Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Marmara depremini unutamayan Avcılar'a bu TIR'ın getirilmesinin büyük önem taşıdığını, eğitimin büyük önemi bulunduğunu söyledi. Oturma odasının canlandırıldığı TIR'da deprem anı yapay olarak yaşatılırken, önceliğin güvenli yapılarda yaşam olduğu vurgulandı. Depremi yeniden yaşayan ilçe sakinlerinden Engin Pınarbaşlı, olası İstanbul depremini endişe ile beklediklerini Marmara Depremi'ni yaşadıklarını o günü unutamadıklarını belirtirken, sarsıntı sırasında çok korkan Keziban Felek, uygulamalı eğitimden sonra, "Şu anda bile soğuk ter döktüm. 1999 depreminde kızımın üzerine kapanmıştım. O anlar önüme geldi" dedi. Asuman Taştan isimli kadın da kızının olası deprem  anında nasıl hareket edileceğini öğrenebilmesi için simülatör TIR'ına geldiğini söyledi.Deprem Simülasyon TIR'ının önünde eğitici broşürler de dağıtılırken, AFAD görevlilerinden birisinin 7 yaşındaki kızı Feyza Kara çocuklu ailelere eşlik ederken küçüklere olası depremde nasıl hareket etmeleri gerektiğini hareketleri ile gösterdi. Gönüllü 'Minik AFAD'çı, depremden korktuğunu, okula gitmediği günlerde annesinin yanında eğitim çalışmalarına katıldığını söyledi.

 


AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hande Soral Hakan Yılmaz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mustafa Er Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 13:25:33. #1.15#
title