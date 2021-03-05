AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Silümasyon TIR'ı, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da en fazla zarar gören Avcılar'a gelerek uygulamalı eğitim verdi. Simülasyon TIR'ına girerek, 7.4 büyüklüğündeki depremi yeniden yaşayan bir kadın o günü unutamadığını, şu anda sallanırken bile 'soğuk terler' döktüğünü söyledi.

Avcılar Kent Konseyi'nin daveti üzerine 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğle saatlerinde ilçeye gelen AFAD'ın Deprem Simülasyon TIR'ında olası deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Marmara depremini unutamayan Avcılar'a bu TIR'ın getirilmesinin büyük önem taşıdığını, eğitimin büyük önemi bulunduğunu söyledi. Oturma odasının canlandırıldığı TIR'da deprem anı yapay olarak yaşatılırken, önceliğin güvenli yapılarda yaşam olduğu vurgulandı. Depremi yeniden yaşayan ilçe sakinlerinden Engin Pınarbaşlı, olası İstanbul depremini endişe ile beklediklerini Marmara Depremi'ni yaşadıklarını o günü unutamadıklarını belirtirken, sarsıntı sırasında çok korkan Keziban Felek, uygulamalı eğitimden sonra, "Şu anda bile soğuk ter döktüm. 1999 depreminde kızımın üzerine kapanmıştım. O anlar önüme geldi" dedi. Asuman Taştan isimli kadın da kızının olası deprem anında nasıl hareket edileceğini öğrenebilmesi için simülatör TIR'ına geldiğini söyledi.Deprem Simülasyon TIR'ının önünde eğitici broşürler de dağıtılırken, AFAD görevlilerinden birisinin 7 yaşındaki kızı Feyza Kara çocuklu ailelere eşlik ederken küçüklere olası depremde nasıl hareket etmeleri gerektiğini hareketleri ile gösterdi. Gönüllü 'Minik AFAD'çı, depremden korktuğunu, okula gitmediği günlerde annesinin yanında eğitim çalışmalarına katıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş