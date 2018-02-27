Afad'dan Sms'li Meteorolojik Uyarı

SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce, meteorolojik ihbarlarda risk altındaki bölgelerin ilçe kaymakamları, kamu yöneticileri, belediye başkanları, belediye şantiye sorumluları, imamları ve muhtarlarının cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Geçen yılın Kasım ayından itibaren denizcilikle uğraşan kişiler ile tekne sahibi ve balıkçılara da 7 bin uyarı SMS'i gönderildi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 3 yıldır meteorolojik ihbarlarda risk altında bulunan bölgelerdeki ilçe kaymakamları, kamu yöneticileri, belediye başkanları, belediye şantiye sorumluları, imamlar ve muhtarların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderiliyor. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın talimatıyla geçen yılın Kasım ayından itibaren denizcilikle ve balıkçılıkla uğraşan tekne sahipleri ve balıkçıları da bu uygulamaya dahil edilerek, uyarı SMS'leri gönderilmeye başlandı. Samsun'da sisteme kayıtlı tekne sahibi, balıkçı ve denizcilikle uğraşan toplam 1000 kişi bulunduğu belirtilerek, bugüne kadar 7 bin uyarı SMS'inin uyarı mesajı olarak cep telefonlarına gönderildiği kaydedildi.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren İl Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekili Yusuf Aysu, şunları söyledi:

"İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak ilimizde yapılan meteorolojik ihbarlarda, ihbarın yapıldığı bölgelerdeki muhtarlarımız, kamu yöneticileri, ilçe kaymakamlıkları, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına SMS ile birlikte uyarı mesajları göndermekteyiz. Samsun Valimiz Osman Kaymak'ın talimatıyla geçen Kasım ayından itibaren denizcilikle, balıkçılıkla uğraşan, tekne sahiplerine ve balıkçılarımıza da SMS uyarı mesajı göndermeye başladık. Bu güne kadar balıkçılarımıza 7 uyarı mesajı yolladık. Bu 7 bin mesaj anlamına geliyor. Denizcilikle ve balıkçılıkla ilgili olarak sistemimizde bin telefon numarası kayıtlı durumda. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Liman Başkanlığımız ile koordinasyon halinde isimler belirlendi. Onların gönderdikleri isim ve telefon numaralarına bu SMS'ler denizcilikle ilgili meteorolojik ihbarlarda gönderilmektedir. Karadeniz'de fırtına çok etkili oluyor. Özellikle denizcilik kazalarını geçmişte çok yaşadık balıkçı teknelerinde. Bundan dolayı gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için uyarıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda balıkçılarımıza fırtına öncesinde uyarı mesajı göndermekteyiz."

'40 BİN UYARI SMS'İ GÖNDERİLDİ'

Çalışmanın, afetlerden önce olası zararları azaltmaya yönelik tedbir anlamında önemli olduğuna dikkat çeken Yusuf Aysu, şöyle konuştu:

"Meteorolojik ihbarlarda özellikle aşırı yağış alacak bölgeler meteoroloji radarı vasıtasıyla bize bildirilmektedir. Bu bölgeler ve bu bölgedeki yağışlardan etkilenecek alt kotlardaki yerleşim birimleri için de SMS mesajı ile beklenen yağış ve etkileri ile ilgili uyarılar yapmaktayız. 3 yıldır bu uyarıyı da yapıyoruz. Özellikle bu çalışmanın afetlerden önce zarar azaltmaya yönelik tedbirler anlamında önemi var. Karadeniz Bölgesi aşırı yağış alan bölgelerimizden özellikle anlık olarak yoğun yağışların olduğu dönemlerde sellerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu tür durumlarda da halkımızı uyarmak zararı azaltmak ve tedbir alma noktasında önem kazanıyor. Bu amaçta SMS mesajlarını beklenen tehlike gerçekleşmeden önce göndererek halkımızı uyarmayı amaçlıyoruz. Olası böyle bir durumda o bölgelerdeki muhtarlarımıza, imamlarımıza, kamu yöneticilerine ve kamu görevlilerine SMS göndermekteyiz. SMS sistemimizde toplam 4 bin kişi kayıtlı. Bugüne kadar da 40 bin civarında uyarı SMS'i göndermiş durumdayız."

? - Samsun