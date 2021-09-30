AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da deprem konutlarını inceledi - Haberler
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da deprem konutlarını inceledi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da deprem konutlarını inceledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'da inşa edilen deprem konutlarını gezdi.

MALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'da inşa edilen deprem konutlarını gezdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ilçesinde Vali Vekili Mustafa Şahin, İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve ilgili daire amirleri tarafından karşılanan Sezer, deprem sonrası gerçekleştirilen iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi'nde yapılan afet konutlarını, ardından Düzyol Mahallesi'ndeki afet konutlarını inceleyen Sezer, TOKİ yetkilileri ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Sezer, yetkili personele konutların vatandaşlara en kısa sürede teslim edilmesi talimatını verdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde inşa edilen köy kent afet konutlarını da gezen Sezer ve Vali Vekili Mustafa Şahin, köy evleri ve hak sahipleri için yapılan hayvan barınaklarını inceledi.

Sezer, Gelincik Tepe Deprem Konutları'nı da inceledi, ardından AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

Sezer, burada Vali Vekili Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, AFAD Başkanlığı yetkilileri ve AFAD İl Müdürlüğü personeliyle toplantı yaptı.

Toplantıda, 2020 yılında yaşanan depremin kentte yol açtığı hasarın boyutu, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve afet konutlarının son durumu ele alındı.

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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