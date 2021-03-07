AFAD, "afet anında yolların açık bırakılması" çağrısında bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet anı ve hemen sonrasında yolların acil yardım ekiplerinin geçişi için açık bırakılması çağrısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet anı ve hemen sonrasında yolların acil yardım ekiplerinin geçişi için açık bırakılması çağrısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depremlere, her yıl 1-7 Mart "Deprem Haftası" ile dikkat çekildiği hatırlatıldı.

Vatandaşların, Deprem Haftası'nı depreme hazırlıkla değerlendirmesi istenen açıklamada, "Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Afet ve acil durumlarda en önemli konulardan biri de afet anı ve hemen sonrasında yolların acil yardım ekiplerinin geçişi için açık olmasıdır. Yolları acil yardım ekipleri için boş bırakın." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların depremden hemen sonra, deprem öncesi "e-devlet" üzerinden bilgisini öğrendiği en yakın toplanma alanlarına yürüyerek gitmesi gerektiğine işaret edildi.

"Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın"

Vatandaşların, SMS ve internet tabanlı hatlar üzerinden yakınlarına "güvendeyim" mesajı atmaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, depreme araç içerisinde yakalananlar için şu tavsiyeler yer aldı:

"Yolda seyir halindeyseniz yavaşça ve dikkatli şekilde aracınızı yolun kenarına çekin ve durun. Elektrik direkleri ve kablolarından ve diğer tehlikelerden uzak bir yer seçin. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın. Sarsıntıdan sonra araç kullanmaya devam etmeniz halinde, yoldaki olası hasarlara karşı tetikte olun. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerinde veya tünel içinde durmayın. Bu gibi yerlere girmek üzereyseniz, girmeden önce, çıkmak üzereyseniz, çıktıktan sonra durmaya çalışın."

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğin anımsatılan açıklamada, bu özel yılda, "Afet Bilgisi Hayat Bilgisi" şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun