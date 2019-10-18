ADYÜ öğrencilerine e-ihracat ve dijital dönüşüm anlatıldı

18.10.2019 06:59

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen "e-ihracat ve dijital dönüşüm" eğitim programına katıldı.



Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğulu, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, iş adamları, sanayiciler ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilerin e-ihracat ve dijital dönüşüm konularında vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurt dışı pazar yerleri ile global bir ağ kurabilmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, TOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter Özdemir, 4ARC CMO'su Yetkin Şekeroğlu, 4ARC CEO'su Murat Çelik, Eres Medya CEO'su Yılmaz Eres, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet Erdemi ve 3GEN Teknoloji CEO'su Engin Özgen tarafından verildi.



Toplantıda konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, verilen eğitimlerin dijital dönüşüme öncülük etmek, ülkenin küresel arenada rekabet edebilmesini sağlamak ve dijitalleşen işletmelerin online dünyada sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlaması açısından önemine değinerek, "Bugün alanında uzman kişiler tarafından bizlere e-ihracat ve dijital dönüşüm konuları hakkında bilgiler verilecek. Bunların püf noktalarına değinilecek. Şunu belirtmek isterim ki öğrencilerimiz kendilerini geliştirdikleri sürece kapı kapı gezerek iş aramalarına gerek kalmayacaktır. Hele iktisatçıların buna hiç ihtiyacı yok. Siz bizim geleceğimizsiniz. Ticareti, bizden sonraki nesillere siz öğreteceksiniz. Ancak halletmemiz gereken bir şey var, o da dil bilmememiz. Uluslararası ticaret, iktisat, işletme okuyorsunuz ancak dil bilmiyorsanız eksik kalırsınız. Karşınızdaki adamın gözlerine bakıp durursanız olmaz. Gözler ancak beden dilinde işe yarar. Gözle ticaret yapılmaz. Yakında hepiniz hayata atılacaksınız. İçinizden birileri akademisyen olacaktır ama, sizin dil öğrenip en kötü ihtimalle kendi evinizde 'home ofis' kurup ticaret yaparak para kazanma şansınız var. Bence bunu dikkate alın. Bugün alacağınız eğitimden çok şeyler öğreneceğinizi ümit ediyorum" dedi.



İki gün devam edecek olan eğitimler sonunda öğrencilere e-ihracat, e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimi sertifikası verilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA