ADÜ Öğretim Üyesi Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan 'Futbol Rehberi'ne katkı sağladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından pandemi döneminde futboldan uzak kalan çocuklara ve genç futbolculara yönelik hazırlanan futbol rehberinin ikinci...

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından pandemi döneminde futboldan uzak kalan çocuklara ve genç futbolculara yönelik hazırlanan futbol rehberinin ikinci sayısına makalesi ile katkı sağladı.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve yardımcısı Rüştü Reçber önderliğinde hazırlanan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ön sözünü yazdığı rehberde Prof. Dr. Hasan Güngör makalesinde, Korona virüs enfeksiyonu geçiren genç futbolcularda enfeksiyonun kalp-damar sistemi üzerindeki etkileri ve yeniden sahalara dönüşün planlanmasını ele aldı.

"Kişiye özel semptomlar ve bulgular göz önüne alınarak ayrıntılı değerlendirilmeli"

FİFA futbol doktoru diplomasına sahip olan ve sporcu kalp sağlığı ile yakından ilgilenen Prof. Dr. Hasan Güngör, "Korona virüsün özellikle kalp-damar sağlığı üzerine olumsuz etkilerini biliyoruz. Genç sporcular her ne kadar bu enfeksiyonu hafif geçirse de ağır bir egzersiz programına tabi oldukları için ani ölüme kadar gidebilecek olumsuz durumlar ile karşılaşabilirler. Bu sporcuların kişiye özel semptomları ve bulguları göz önüne alınarak ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir. Sahalara dönüş kararı verilirken özellikle Korona virüs enfeksiyonunu semptomatik geçirenlerde çok dikkatli olunmalı ve yakından takip edilmelidir" dedi.

"Bu rehberde Aydın'dan yer almak mutluluk kaynağı"

Rehberin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim kanallarının yanı sıra futbolun diğer paydaşları üzerinden de hedef kitlesine ulaşmasının sağlanacağını belirten Prof. Dr. Hasan Güngör, "Böylesine önemli bir rehberde Aydın'dan yer almak ve Türk futboluna hizmet etmiş üst düzey hocalar ile çalışmak çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Bu yazının hazırlanmasında yine Aydınlı Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitimcisi ve Türkiye Plaj Futbolu Milli Takım Antrenörü Ozan Yılmaz'ın da antrenör gözüyle çok faydası oldu ve fikirlerinden çok faydalandım. Yazıyı Ozan Yılmaz hocam ile birlikte hazırladık ve ikimizin ismi yazıda yer aldı. Bundan sonra yine sporcu kalp sağlığı ile ilgili çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı