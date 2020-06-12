ADÜ Drone, İHA Geliştirme Teşviği almaya hak kazandı
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ADÜ Drone, İHA Geliştirme Teşviği almaya hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni (ADÜ) temsilen TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ADÜ Drone isimli takım, Kavramsal Tasarım aşamasını geçerek 8 bin TL değerindeki 'İHA Geliştirme Teşviği' almaya hak kazandı.

ADÜ Drone, İHA Geliştirme Teşviği almaya hak kazandı
12.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:13

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni (ADÜ) temsilen TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ADÜ Drone isimli takım, Kavramsal Tasarım aşamasını geçerek 8 bin TL değerindeki 'İHA Geliştirme Teşviği' almaya hak kazandı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek yarışmaya, Döner Kanat alanında katılım gösterecek olan ADÜ Drone takımı, akademik danışman Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sinecen, akademik sorumlu Araştırma Görevlisi Burak Kaya, bilgisayar mühendisliği öğrencileri; takım kaptanı Ömer Yakup Akbaş ve yazılımcı Muhammet Kara, elektrik-elektronik mühendisliği öğrencileri; elektronik devre tasarımcı Muhammed İkbal Turan ve motor sürücü tasarımcı Bünyamin Doğan ve Makine Mühendisliği öğrencisi 3 boyutlu modelleme ve çizimci Anıl Gökhan Göktaş'tan oluşuyor.

Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Sinecen, takımına güvendiğini ve ikinci aşamayı da geçerek bu yıl Gaziantep'te Teknofest kapsamında gerçekleştirilecek olan 5. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'ndan da ödülle dönmek için gerekli tüm gayreti göstereceklerini belirtti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "ADÜ Drone ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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