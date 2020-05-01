ADÜ'de 'İmmün Plazma' tedavisi başladı
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ADÜ'de 'İmmün Plazma' tedavisi başladı

ADÜ'de 'İmmün Plazma' tedavisi başladı
01.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:44

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Covid-19 tedavisi görüp iyileşen hastalar, hastalık ile mücadele eden diğer hastalara şifa verebilmek adına İmmün Plazma bağışında bulunmaya başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Covid-19 tedavisi görüp iyileşen hastalar, hastalık ile mücadele eden diğer hastalara şifa verebilmek adına İmmün Plazma bağışında bulunmaya başladı.

Covid-19'a karşı bakanlık tarafından onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için kullanılan İmmün plazma bağışı için Aydın'da 26 bağışçı adayı ile görüşülerek, testleri tamamlanan 4 hastadan plazma temin edildi.

Sağlığına kavuşan bağışçılar bağış ile hayat kurtarmaktan dolayı mutlu olduklarını, iyileşen hastaların plazma bağışında bulunup hayat kurtarmaya vesile olmalarını temenni ettiler.

İmmün Plazma Tedavisi Nedir?

COVID-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan bağış olarak toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yöntemidir. Kan ve plazma bağışı için gereken koşulları sağlayan ve tedavi sonrası iyileştiği yapılan testler ile kesinleşen bağışçı adayları, plazma bağışında bulunabilmektedir. Bir hasta tek seferde üç hastaya yetebilecek kadar bağışta bulunabilir. Bağışçılardan elde edilen plazma ilimizde tedavi görmekte olan hastalar için ilaç tedavisine ek olarak kullanılmaktadır. Bir bağışçı 7-10 gün arayla birden fazla bağışta bulunabilmekte ve çok sayıda hasta için umut kaynağı olma şansı yakalamaktadır. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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