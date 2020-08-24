İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Gaziantep'te sorulan adresi bilmediğini söyleyen 17 yaşındaki genç, 2 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yaşam savaşı verirken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

17 yaşındaki genç, 2 saldırganın sorduğu adresi bilmediğini söyleyince kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yaşam savaşı veriyor.

Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin önünde oturan 17 yaşındaki S.S., kendisine adres soran 2 kişiye adresi bilmediğini söyledi. Şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan S.S., kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede yoğun bakıma alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA