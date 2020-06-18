Adobe, Flash Desteğini Tamamen Kesiyor! İşte Tarih Adobe, üç yıl önce Flash Player desteğini sonlandırma planını duyurmuştu. ABD merkezli grafik ve medya yazılımları şirketi, Flash Player desteğini tamamen kesecekleri tarihi net olarak paylaştı ve kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Adobe, üç yıl önce Flash Player desteğini sonlandırma planını duyurmuştu. ABD merkezli grafik ve medya yazılımları şirketi, Flash Player desteğini tamamen kesecekleri tarihi net olarak paylaştı ve kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Son Tarih 31 Aralık!

Dünyanın önde gelen grafik ve medya yazılımları şirketi Adobe, multimedya aracı Flash'ın kullanımını sona erdirme kararını Temmuz 2017'de yaptıkları duyuru ile paylaşmıştı. Şirket, bugün Flash'ı kullanımdan kaldıracakları tarihi de paylaştı. Bu takvim yılının son günü olan 31 Aralık 2020'de Flash için destek tamamen kesilecek. Bu tarihten sonra artık herhangi bir güncelleme veya güvenlik yaması yayınlanmayacak ve kullanıcıların oynatıcıyı önceden kaldırmaları önerilecek.

Tüm Flash Player İndirme Linkleri Kaldırılacak!

Adobe, ayrıca önceki Flash Player sürümlerinin indirme bağlantılarını da resmi sitesinden kaldıracak ve Flash tabanlı içeriğin çalışmasını engelleyecek. Adobe, cihazlarında Flash Player yüklü olan kullanıcılara, sonlandırma tarihinden önce kaldırmaları tavsiyesinde bulundu. Adobe'nin Flash Player desteğini kesmesine ilişkin blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.