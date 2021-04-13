Adnan Şensoy kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Adnan Şensoy kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Adnan Şensoy kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Adnan Şensoy kaç yaşında, biyografisi nedir?

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Adnan Şensoy kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Adnan Şensoy kaç yaşında, biyografisi nedir?

İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Bugün, Ramazan ayının ilk günü, Ramazanda hangi ibadetleri etmeliyiz, hangi duaları okumalıyız sorularını ve daha fazlasını İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy cevaplayacak. Peki, Adnan Şensoy kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Adnan Şensoy kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Bugün, Ramazan ayının ilk günü, Ramazanda hangi ibadetleri etmeliyiz, hangi duaları okumalıyız sorularını ve daha fazlasını İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy cevaplayacak. Peki, Adnan Şensoy kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Adnan Şensoy kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADNAN ŞENSOY KİMDİR?

Adnan Şensoy,7 Ekim 1984 yılda İstanbul'da doğmuş, İlahiyatçı yazardır. Adnan Şensoy aslen Samsun Çarşambalıdır. Kökeni ise 1810'lu yıllardan Terme'ye uzanmaktadır.

1984 ve 1990 seneleri arasında yaşantısını İstanbul, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde, 1990 ve 2000 yılları arasında ise Avcılar Firuzköy'de sürdürdü. Firuzköy ilköğretim Okulu ardından aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun oldu.

İlerleyen zamanlarda Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış, İlim meclislerine katılmaya çaba sarfetmiş, 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır.

2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Rasulullah Efendimizi anlattığı radyo sohbeti ile radyodan seslenmiştir. 2005 yılından bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi GAFLETTEN KURTULUŞ isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir.

Radyo kayıtları, ülke genelinde birçok bölgesel ve yerel radyo kanalında yayınlanmaktadır. Geçmiş yıllarda Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve güzel sohbeti ile o yıllarda da tüm dikkatleri üzerine çekti.2002 senesinde Dolunay Fm radyo'nun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.

ADNAN ŞENSOY KAÇ YAŞINDA?

Adnan Şensoy, 1984 doğumlu olup 37 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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