Adnan Oktar'ın savunması: Dekolteli hanımların da Müslüman olduğunu göstermek istiyordum

18.09.2019 03:39

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 171'i tutuklu 226 sanıklı davada savunmasını tamamlayan Adnan Oktar, müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı. Avukat, "Mehdi misiniz?" diye sordu; Oktar, "Bunu söyleyen dinden çıkar" şeklinde karşılık verdi. Daha sonra, sahibi olduğu A9 TV ekranlarında "kedicik" olarak bilinen kadın müridlerinin dekolteli giyinip dans etmesiyle ilgili olarak, "Dans etmeyi sevmem, dekolte giyenlerin ve dans edenlerin de Müslüman olacağını göstermek istiyordum" şeklinde konuştu.

AÇIK AÇIK SORDULAR: MEHDİ MİSİNİZ?

Adnan Oktar Suç örgütüne ilişkin davada sanık Adnan Oktar'ın savunmasını tamamlamasının ardından, müşteki avukatlarının sorularına geçildi. Bir müşteki avukatı söz alarak Oktar'a, "Mehdi misiniz ya da bu yönde bir iddianız var mı?" diye sordu. Sanık Oktar da, "Yaklaşık 150-200 kere böyle Mehdi olduğum yönünde bir iddiam olmadığını söyledim. Bunu yaptığında küfre gitmiş oluyor insan. Bunu söyleyen insan dinden çıkar. Ömür boyu da böyle bir şey olmadığımı Allah'a yemin ettim" diye cevap verdi.

"DEKOLTELİ HANIMLARIN DA MÜSLÜMAN OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORDUM"

Avukatların ardından duruşma savcısı, Oktar'a sorularını yöneltti. Savcı'nın "A9 kanalına 'Mehdi zaten mehdi olduğunu söylemez' diyorsunuz ama yayınlarınızda kendinizin mehdi olduğunu ima ediyorsunuz. Bunları örgütü diri tutmak için mi söylüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Oktar, "Ben burada dürüst davranıyorum. Seyyidim ben. Peygamberin soyundan olduğum için bu normal. Bu benzerlik belki 100 insanda çıkabilir. Mehdi olsam sarık cübbeyle çıkardım. Eğlenen insanların da dekolteli hanımların da Müslüman olacağını göstermek istiyordum. Yoksa ben oynamaktan çok rahatsızım. Bazı gelenekçi Müslüman kardeşlerim bunu yanlış anladı" dedi.

ADNAN OKTAR: TEK BİR MALIM, MÜLKÜM HİÇBİR ŞEYİM YOK

Adnan Oktar, müşteki avukatlarının, "Örgüt üyelerinin mallarını kendi çıkarınız için tüketene kadar kullandınız mı?" sorusunu, "Mal biriktirmek İslamda haramdır. Peygamberimiz bütün mallarını harcadı. Müslümanlıkta zenginlik yok. Allah rızası için bütün mallarını dağıtır. Müslüman ahlakının gereği budur. Ben 65 yaşındayım tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok" diyerek yanıtladı.

Oktar, bir müşteki avukatının, "Mal beyanınızda aylık gelirinizin 3 bin lira olduğunu söylediniz. Yaşadığınız lüks hayatı, A9 televizyonunun uydu kiralarını nasıl karşılıyordunuz?" sorusu üzerine bir mal varlığı olmadığını belirterek, "Müslümanlıkta velayet sistemi vardır. Zengin fakir biz eşitiz" diye cevap verdi.

DİDEM ÜRER'DEN MERYEM ANA BENZETMESİ

Adnan Oktar'ın savunmasının ardından örgütün 2. ismi tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer'in savunmasına geçildi. Savunmasına herhangi bir örgüt olmadıklarını kaydederek başlayan Ürer, "Ben ve arkadaşlarım namusumuz ve iffetimiz için yaşarız. Aynı Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi bize de iftira atıldı. Kimseye talimat da vermedim" diyen Ürer savunmasının devamında, "Biz hayatımız boyunca trafik cezası bile almamış insanlarız. 15 aydır cezaevindeyiz ama. Cezaevinde son derece zor şartlarda yaşadık. 3-5 tane aile yüzünden, 200 aile mağdur edildi. Annelerini babalarını kaybeden arkadaşlarım oldu, annelerini babalarını cezaevinde olduklarından tedavi ettiremedikleri için" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA