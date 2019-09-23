Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı

23.09.2019 13:05

Ferhat Ünlü'nün sunduğu 'Kozmik Masa' programına katılan Adnan Oktar Örgütü Mağduru Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütünü ve geçmişte bu örgüte nasıl girdiğini anlattı.

İşte Koncagül'ün canlı yayındaki açıklamaları;

"1999'daki gibi olmayacak. Çünkü FETÖ desteği yok. Bu davadan yırtmalarına imkan yok. 1978 yılında FETÖ ile birlikte kuruluyor. İkisi de aynı başlık adı altında çıkıyor. 'Kominizmle mücadele'. O gençliği ayakta tutmak için. Türkiye'yi bu şekilde yıkmaya çalıştılar. Adnan Oktar, 1986 yılında Süleymaniye Camii'nde kendi üyelerinde Fethullah Gülen'in vaazlarını dinletiyor. Abdullah Aymaz ve Halit Esendir, medyada Adnan Oktar'ı koruyan kişilerdir. İkisi de firaridir.

"BU TARZ YAPILAR DİYANET'İ REDDEDER"

Din deyince insanlar her şeyin ortaya koyabiliyor. Din insanlar için önemli bir yapı. Adnan Oktar, dindar olduğu için bu yapı oluşmadı. Din üzerinden insanları sömürüp para kazandı. Bu tarz yapılar Diyanet'i reddeder. Çünkü Diyanet sorgulayıcı bir sistem. Bunlar da sorguyu kabul etmez.

"TURNİKE SİSTEMİNİ ORADAKİ BÜTÜN ERKEKLER YAPIYOR"

Turnike diye bir sistem var ama kimse bunu kabul etmiyor. Fakat onun bir girişi yapılıyor. İlk başta o üyeyi kazanma, mehdi inancını ona inandırma. Şu an reddediyorlar. Turnike sistemini oradaki bütün erkekler yapıyor. Mehdi profiliyle ortaya çıkıyor. Olan hadisleri kendine göre değiştirip yorumluyor. Zincirleri kıracak mehdi deniliyor.

"FİZİK OKUYORDUM"

2010 yılında bu örgüte girdim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik okuyordum. Aynı zamanda Milano'da okumak için başvurdum kabul edildi. Ajansa kayıtlıydım reklamlarda oynuyordum.

FANTEZİ İÇİN ÖZEL KARARGAH KURMUŞ

Beni ekranlarda görmüş 'Bu kızı bana getirin' demiş. Bana ajansımdan ulaşmışlar. Sunucu olarak gittim. Dragos'taki evi cinsel fantezilerini tatmin ettiği karargahıdır. Toplanma ve üst gibi düşünülebilir. Bacılar grubu orada olur. Kendi cinsel istismar edeceği kişilileri o evde tutar. 2013 yılında kaçarken yakalandığım için o eve alındım. Takip programları var, o evden kaçış zor. Dışarıda silahlı adamlar var."