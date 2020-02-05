Adnan Kahveci vefatının 27. yılında anıldı

05.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:12

Trafik kazasında eşi ve kızıyla hayatını kaybeden eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, vefatının 27. yılında mezarı başında anıldı.

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneğince, 44 yaşında hayatını kaybeden Kahveci'nin Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, Kahveci ile eşi Füsun Kahveci ve kızı Aslıhan Ceylan Kahveci için dua edildi.

Törende, Kahveci'nin öz geçmişi de okundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törendeki konuşmasında, hayatı başarılarla dolu, öğrencilik yıllarında birinciliklerle anılan, göreve geldiği günlerde attığı çağdaş adımlarla adından söz ettiren ve devlet adamlığı kimliğini siyaset üstü anlayışla herkese kabul ettiren Kahveci'nin büyük bir halk adamı olduğunu ifade etti.

Yüksel, örnek alınacak bir devlet adamı olan Kahveci'nin yaşamının kendilerine rehber olmasını umduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Hüseyin Aksu da gençlik yıllarından itibaren ülkesi ve memleketi için idealist bir kimlik olarak ortaya çıkan Kahveci gibi insanların yetişmesinin ülkeyi daha ileriye götüreceğini umut ettiğini belirtti.

Törende, Adnan Kahveci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, İstanbul Trabzon Federasyonu Başkanı Dursun Çağlayan, Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Gültekin Hoş da Kahveci'yle ilgili duygu, düşünce ve anılarını paylaştı.

Programa, Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci ile aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Burak Tok, eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, eski milletvekilleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreninin ardından hayır lokması dağıtıldı.

Adnan Kahveci'nin vefatı

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Kahveci, ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere, 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıktı. Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde, ağır yaralanan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Ceylan Kahveci ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sadece oğulları Cihan Kahveci sağ kurtuldu.

Kaynak: AA