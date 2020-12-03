Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı
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Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı

03.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:53

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu uygulaması başladı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu uygulaması başladı. Uygulama sırasında eşi korona virüs olduğu öğrenilen bir kişi temaslı olduğu gerekçesiyle adliyeye alınmayınca görevlilere tepki gösterdi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığınca başsavcılıklara gönderilen yazı ile adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağı belirtilmişti. Karar doğrultusunda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu uygulaması öğle saati itibariyle başladı. Uygulama kapsamında adliye kapısında görevli personeller, vatandaşların HES kodlarını kontrol etti. HES kodu olmayan vatandaşlara kod almaları konusunda yardım eden görevliler, sık sık sosyal mesafeye uymaları ve kapılarda bulunan ateş ölçer cihazlarda ateşlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TEMASLI VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Uygulama sırasında temaslı olduğu tespit edilen bir vatandaş, içeri alınmadı. Eşinin korona virüs olduğunu söyleyen vatandaş, görevlilere tepki gösterdi. Görevliler tarafından adliyenin önünden uzaklaştırılan vatandaş hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

"İCRA DAİRELERİ ÇOK YOĞUNLAR"

Uygulamadan memnun kaldığını söyleyen Erol Konyar, "İnsanlarımız maalesef yasakları ihlal ediyorlar, dışarıya çıkıyorlar. Özellikle icra daireleri çok yoğunlar. Hasta olanlar tespit edilip, içeriye girmeleri engellenir. 'Evde Kal' uygulaması ile HES kodu oluşturacağım. HES kodu indirdikten sonra inşallah adliyeye giriş yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR UYGULAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Adliyeye gelen Seda Çalışkan ise, "Tabii ki ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi hiçbir belirti göstermiyor sonuçta. Öyle olunca her yere dokunuyor. Biz de ister istemez maruz kalıyoruz. Ben çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Yunus Emre Şeker - İrem Demir/İHA)

Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı
Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı
Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı
Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı
Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı
Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı
Adliyeye alınmayan temaslı ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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