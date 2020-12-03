Adliyelere girişte HES kodu zorunlu mu? HES kodu nasıl alınır?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirildiğini, uygulama bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Peki, Adliyelere girişte HES kodu zorunlu mu? İstinaf mahkemeleri ve bölge mahkemelerinde zorunlu mu?





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirildiğini, uygulama bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Peki, Adliyelere girişte HES kodu zorunlu mu? İstinaf mahkemeleri ve bölge mahkemelerinde zorunlu mu?

Uygulama doğrultusunda adliye ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca adliye ve istinaf mahkemelerinde yeni uygulama için ek personel görevlendirilecek, HES kodu olmayan vatandaşlara görevliler yardımcı olacak.

ADLİYELERE GİRİŞTE HES KODU ZORUNLU MU?

Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi. Uygulamanın 3 Aralık tarihinden itibaren başladığı belirtildi.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu; Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,e-Devlet ile,e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.alabilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.Karantina altına olan kişiler için izolasyon bitiş tarihini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebilirsiniz.

HES KODUNUN ZORUNLU OLDUĞU YERLER

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ!

Seyahat izin belgesi için e-devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir. Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz. Kaynak: Adliyelere girişte HES kodu zorunlu mu? |HES kodunun zorunlu olduğu yerler