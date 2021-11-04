Adliyedeki kavganın davasında tek tutuklu sanığa tahliye

BURSA (DHA) - BURSA Adliyesi'nde 'cinsel istismar' davası sonrası akara olan taraflar arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı Kavga nedeniyle açılan davada 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Özbek Aydın'ın tahliyesine hükmetti.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da Osmangazi ilçesindeki Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu olan Savcı Aydın'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına aynı aileden olan iki tarafın yakınları katıldı. Dava için Muş'tan Bursa'ya gelen istismar mağdurunun yakınları Ramazan Aydın, Gıyasettin Aydın ve Behçet Aydın duruşma sonrası adliye çıkışında, sanık Savcı Aydın'ın yakınları Cihat Aydın, Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın ile karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Özbek Aydın ile Mehmet Şirin Aydın, Gıyasettin, Ramazan ve Behçet Aydın'ı bıçakla yaraladı.

Mahkeme heyeti, Özbek Aydın'ın tahliyesine, diğer sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.