Adliyede katibin telefonunu çalan sanık, akıl hastanesinde tedavi görecek

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de mahkeme kararını almaya gittiği adliyede katip Şener Sarıaslan'ın (32) duruşma salonunda, şarjda takılı cep telefonunu çaldığı iddiasıyla Murat H. (20) hakkında, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme hakimi, sanığın Şehir Hastanesi'nden alınan heyet raporunda akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşıldığı için cezaya yer olmadığına karar verdi. Hakim, Murat H.'nin yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde koruma ve tedaviye alınmasına hükmetti.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. 4 gün önce cezaevinden çıkan Murat H., daha önce yargılandığı Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelip mahkeme karar örneğini almak istedi. Duruşma salonuna giren Murat H., burada şarjda takılı olan katip Şener Sarıaslan'ın cep telefonunu alıp kaçtı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen Murat H., 2 gün sonra yeniden geldiği Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkeme mübaşirinin dikkatiyle şikayet üzerine gözaltına alındı.

Hakim, sanık Murat H.'nin 'hırsızlık' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, ancak sanığın suçu işlediği tarih itibarıyla alınan heyet raporunda 'akıl hastası' olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığa bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim ayrıca sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi ve koruma altına alınması gerektiğine hükmetti.