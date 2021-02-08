Adliye çalışma saatleri 8 Şubat 2021: Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adliye çalışma saatleri 8 Şubat 2021: Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

08.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:18
Adliye çalışma saatleri 8 Şubat 2021: Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyelerin çalışma saatleri 2021 oldukça merak ediliyor. Peki, Adliye çalışma saatleri 8 Şubat 2021: Adliyeler saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler kaça kadar açık? Adliyede öğle arası saati kaçtır?

Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyelerin çalışma saatleri 8 Şubat 2021 oldukça merak ediliyor. Her türlü hukuksal ve adalet işlerinin yapıldığı, içerisinde mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin bulunduğu bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Peki, Adliye çalışma saatleri 2021: Adliyeler saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Adliyede öğle arası saati kaçtır? Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde...

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2021: ADLİYELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden halledilebiliyor. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmeniz önerilir.

ADLİYE ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.

2021 ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.

ADLİYE SARAYLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.

ADLİYELER RESMİ TATİL GÜNÜ AÇIK MI?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Bilgi almak ve diğer sorunlarınızla ilgili olarak için 0312 417 77 70 numaralı telefonu, 0312 419 33 70 numaralı faksı kullanabilir veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Barış Manço Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adliye çalışma saatleri 8 Şubat 2021: Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:35:48. #1.14#
title