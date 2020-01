Adlıhan Dere: "2019'u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020'ye umutla girdik"

05.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:05

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 3-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "2019'u güzel çalışmalarla bitirdik, 2020 yılına yeni umutlar ve büyük bir heyecanla girdik" dedi.



AESOB Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, 3 Ocak'ta Antalya Merkez'de bulunan 37 Oda Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, 4 Ocak'ta ise Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar ilçelerde bulunan 38 Oda Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine yönelik düzenlendi. AESOB faaliyetlerinin ve yeni dönem projelerinin aktarıldığı toplantı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin açılış konuşmaları ile başlayarak, Protokol Uzmanı İhsan Ataöv'ün Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitim sunumuyla devam etti.



"AESOB örnek oluyor"



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya'da faaliyet gösteren esnafların çok şanslı olduğunu vurguladı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin, Türkiye'deki tüm birliklere örnek olacak projelere imza attığını ifade eden Palandöken, "Aynı zamanda değerli kardeşim Adlıhan Dere'nin ilklere imza attığını ve büyük bir azimle çalışmalarına devam ettiğini her fırsatta dile getiriyorum. Antalya'da 82 bin esnafımızın başkanı olan Adlıhan başkanımız benim TESK Yönetim Kurulu üyem. Kendisiyle her ay en az iki üç kere bir araya geliyor esnaf ve sanatkarlarımızın durumu hakkında görüşme gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın sorunlarının çözümünde gece gündüz fark etmeksizin çabalıyor, bu kapsamda hem Ankara'da hem de Antalya'da önemli temaslarda bulunuyor. Biliyoruz, esnaf ve sanatkarlarımızın bir çok sorunu var ancak bizler bu sorunları en iyi bilen kişileriz. Her fırsatta bu sorunları dile getiriyoruz. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımızın toplumun barometresi olduğunu çok iyi biliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın mahalle kültüründe ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlik ve dirlik içerisinde olduğumuz sürece sorunlarımızı çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"2020 yılına yeni umutlarla girdik"



AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 2020 yılının 2019'a benzememesini, esnafın sorunlarının ivedilikle çözülmesini, esnafın ayakta duramaması halinde tüm ekonominin sekteye uğrayacağını belirterek, "Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak 2019 yılını güzel çalışmalarla bitirdik, 2020'ye yeni umutlar ve yeni heyecanlarla girdik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile seçimin hemen ardından bir çalıştay yaptık. Bu çalıştaydan sonra da sorunların tek tek çözümü noktasında önemli adımlar attık. Önümüzdeki günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve 75 Esnaf-Sanatkarlar Odası Başkanlarımızın katılımlarıyla kahvaltılı bir toplantı düzenleyerek esnafımızın sorunlarını ele alacağız. Yine Mart ayı içerisinde Esnaf Çalıştayı yapmayı kararlaştırdık. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının en aza inmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm belediye başkanlarımız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde sorunlarımızı aktarmaya, çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki çağımız bilgi çağı. Biz de bu çağa uyum sağlamak için, esnafımızın gelişmesi ve yeniliklere uyum sağlaması adına önemli adımlar atarak, eğitim seferberliği başlattık. Bu yıl boyunca da tüm esnafımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri gerçekleştireceğiz" dedi.



"İçinizden biriyim"



AESOB Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerine hitap eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bugün hem bir esnaf, hem bir köylü çocuğu, hem üretici yani içinizden birisi olarak huzurunuzdayım. Ben, sen yok biz varız. 'Biz birlikte yaparız' düşüncesiyle yola çıktık. Geride kalan 9 aylık süre içerisinde ortak akılla Antalya'yı yönetmekle ilgili çalışmalar yaptık. Antalya'da 80 binin üzerinde üyesi olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 75 Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle beraber çalıştayımızı yaptık. Önümüzdeki süreçte esnafımızla ilgili, Esnaf Odası Başkanlarımızın talepleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapacağız. AESOB ile bir çalıştay daha gerçekleştirerek, esnafımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yapacağız. Zaten Adlıhan başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz ve kendisi esnafımızın yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirerek projeler üretiyor. Ben Adlıhan kardeşime hem çalışmaları hem de bizleri bugün buraya davet ederek sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum." dedi.



AESOB Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Protokol Uzmanı İhsan Ataöv'ün Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Eğitim sunumuyla devam etti. Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte uygulamalı bir biçimde gerçekleştirilen eğitim ardından AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter ve Protokol Uzmanı İhsan Ataöv'e teşekkür ederek, plaket takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA