Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, 27 adliyede daha hizmete girdi

03.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:54

ADALET Bakanlığı'nın daha önce 7 pilot ilde faaliyete geçirdiği Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, 27 farklı adliyede daha eş zamanlı olarak faaliyete geçti.

Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde 7 pilot ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri'nin Ankara, Ankara Batı, Antalya, Aydın, Bakırköy, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karşıyaka, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Bolu, Kırıkkale, Sivas, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa adliyelerinde de faaliyete geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 'Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında Türkiye'ye özgü kurgulanan sistem sayesinde, özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara yargı sürecinin her aşamasında destek sağlanağı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan oluşan uzman kadrosu ile adli süreç boyunca kırılgan suç mağdurlarına destek verileceği belirtildi. Açıklamada, "Uzmanlar vasıtasıyla mağdurlar hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilecek ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek verilecek. Adli sürecin dışında suç mağdurlarına destek verebilecek kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapılarak, mağdurun adli süreç dışında da desteklenmesi mümkün olabilecek. Daha önce uygulanan 'Adli Görüşme Odaları' (AGO) da bu müdürlükler bünyesinde hizmet vermeye devam edecek. Hassas soruşturma ve kovuşturmalarda suç mağdurları ve özellikle çocuklar faille yüz yüze getirilmeden uzman desteği altında ifade ve beyanlarını özel ortamlarda vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Tamamen ücretsiz hizmet verilen sistemin 2020 yılı Mayıs ayı itibarı ile 90'ın üzerinde adliyede faaliyete geçirilerek, tüm ülkede yaygınlaştırılmasının hedeflendiği de belirtildi.

Kaynak: DHA