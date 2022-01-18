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Kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışında yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışında yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışından doğabilecek olan olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla gece boyunca temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Yıldırım; "İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz. İş makinelerimiz ile ulaşımın aksamaması için hizmet veriyoruz." dedi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

İskender Yıldırım, Adıyaman, Malatya, kar, Güncel, Haber

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