Adıyaman Valisi Kalkancı Onuruna Veda Yemeği Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişliğine atanan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı onuruna veda yemeği düzenlendi.

Türkiye Petrolleri salonunda Adıyaman Vali Nurullah Naci Kalkancı için veda yemeği düzenlendi. Adıyaman'da görev yapan kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları veda yemeğine katıldı.

Duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde Vali Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı gözyaşlarına hakim olamadı.

Veda yemeğinin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın Adıyaman için çok çalıştığını ve emek verdiğini belirterek, çözülemez denilen bir çok konuyu çözdüğünü vurguladı.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise konuşmasında, mülkü idare amirleri olarak, devlet ciddiyeti, duruşu, sorunlara karşı çözümcül yaklaşımı, özverisi ve gayreti ile Vali Nurullah Naci Kalkancı ile çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, onun desteği ile ilçelerde devleti en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, "Memlekette bazı yalaka kesimler vardı. Her gelen valiye 'baba, baba' derlerdi. Nurullah Valim geldi ve bu yalaka kesime yüz vermedi. Onlar valiliğe gelemez oldu. Valimiz hiçbir şekilde esnek olmayan, kıvırmayan dümdüz bir insandır. Nurullah Valimiz adam gibi bir adamdır. Makamına değer katan, iyi bir dosttur. Makamında kalmak içinde hiç eğilip bükülmedi. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" dedi.

AK Parti Milletvekili Muhammet Fatih Toprak ise konuşmasında, önceki dönemlerde valiler ile halk arasında bir uçurum olduğunu ancak son dönemlerde milletin içinde olan, milletle beraber olan valiler olduğunu belirterek, Nurullah Naci Kalkancı'nın kentimize önemli kakılar ve hizmetleri olduğunu aktardı.

Veda yemeğinde davetlilere katıldıkları için teşekkür eden Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, "16 ay önce göreve başladığım Adıyaman'da bulunmaktan mutlu oldum. Biz buraya gelmeden Adıyaman'a gönül rahatlığıyla geldik. Cumhurbaşkanımızın onayıyla buraya vali olarak atandık, Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle mülkiye başmüfettişliğine görevlendirildik. Adıyaman'da ki görev süremizi tamamlamış olduk. Adıyaman'dan hoş bir seda, yüreğimiz bir köşesinde ayrılıyoruz. Adıyaman'da iyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Geldiğimizde tütün problemiyle karşılaştık. Samsat depremiyle uğraştık. Bir takım terör gibi üzücü olaylar oldu onlarla uğraştık. Ben istedim ki Adıyaman terörle anılmasın. Kültür merkezi, turizm merkezi olan bu huzur kentinin tanıtımının iyi yapılarak, terörle anılmamasıdır. Buranın böyle olduğunu başkalarına söyleterek, buranın değerlerini bileceğiz. Adıyaman'ın misafirliği çok güzel. Kanunu Sultan Süleyman Muhteşem Süleyman olarak bilinir. Ancak onu Muhteşem Süleyman yapan Mimar Sinan'dır, Şairi Bakidir, Kaptan Barbaros Hayrettin Paşadır, sadrazamı Sokullu Mehmet Paşadır. Bunlar bir araya gelince Muhteşem Süleyman olmuştur. Ben burada bir takım güzel şeyler yapabilmişsem, ekibimle ve toplumun hepsinin desteği ile olmuştur. Adıyaman basınının desteği ile olmuştur. Basınımız Adıyaman'a zarar verecek hiçbir şey içine girmemiştir. Adıyaman'ın daha fazla gelişmesi için hep birlikte daha fazla çalışmak gerekiyor. Herkes hakkını helal etsin. Ben hakkımı helal ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya çeşitli kamu kurum ve kuruluşları hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN