Adıyaman Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Adıyaman için sandığa giden vatandaşlar, Adıyaman Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Adıyaman seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Adıyaman'da kim önde? Adıyaman seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ADIYAMAN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Adıyaman Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Süleyman Kılınç, MHP'den Rıfat Erdem, İYİ Parti'den Abdulkadir Kırmızı Millet İttifakı kapsamında yarışacak. DSP adına Ergun Koç,Saadet Partisi adına Ahmet Faruk Ünsal, TKP adına Abdurrahim Kahraman ve Vatan Partisi adına da Arif Doğan Adıyaman Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.Sandıklar açıldı ve İstanbul için 31 Mart yerel seçim sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Adıyaman'daki toplam 485 sandık açıldı ve Anadolu Ajansından alınan kesin olmayan verilere göre:

Süleyman Kılınç - AK Parti - 65.789 OY - %53,18

Ahmet Faruk Ünsal - Saadet Partisi - 34.421 OY - %27,82

Abdulkadir Kırmızı - İyi Parti - 14.627 OY - %11,82

Rıfat Erdem - MHP - 6.788 OY - %5,49

Abdulkadir Tünçmen - BAĞIMSIZ - 433 OY %0,35 oy oranlarıyla AK Parti adayı Süleyman Kılınç sandıktan birinci çıktı.

ADIYAMAN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Adıyaman'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Adıyaman'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Fehmi Hüsrev Kutlu, CHP adına Zeynal Bakır aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 56,46 oy oranı ile Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 21,79 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Mehmet Erdem % 12,79 oy oranı ile 3, BDP'den Erdal Yavaş % 5,36 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

ADIYAMAN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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