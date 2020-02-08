Adıyaman polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı
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Adıyaman polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandıADIYAMAN'da, polis otosuna çarpıp kaçan sürücü Mehmet Karakuş, kovalamacayla kısa sürede yakalandı.

08.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:55
Adıyaman polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

ADIYAMAN'da, polis otosuna çarpıp kaçan sürücü , kovalamacayla kısa sürede yakalandı. Kazada yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırılırken, Karakuş'un yapılan kontrolde 1.25 promil alkolü olduğu ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karakuş yönetimindeki 35 RF 514 plakalı otomobil, devriye görevi yürüten polis otosuna çarptı. Kaza nedeniyle paniğe kapılan Karakuş, otomobiliyle kaçtı. Peşine düşen ekipler tarafından kovalamaca sonrası yakalanan Karakuş, gözaltına alındı. Kazada yaralanan yanındaki arkadaşı Burak ise ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan kontrolde sürücü Mehmet Karakuş'un 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

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: Adıyaman polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı
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