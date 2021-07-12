Adıyaman'ın LGS Şampiyonları Vali Mahmut Çuhadar Tarafından Ödüllendirildi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Liselere Geçiş Sınavında (LGS)'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Rana Arıcı Vali Mahmut Çuhadar tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Liselere Geçiş Sınavında (LGS)'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Rana Arıcı Vali Mahmut Çuhadar tarafından ödüllendirildi.

LGS sınavında sorularının tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye'deki 97 birinci öğrenci arasına giren Türkiye Petrolleri Ortaokulu Öğrencisi Muhammet Fatih Kablan ve Besni Özel Simya Ortaokulu Öğrencisi Rana Arıcı Adıyaman'ın gururu oldu.

Vali Mahmut Çuhadar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Adıyamanlı öğrenciler Muhammet Fatih Kablan ve Rana Arıcı'yı Valilik makamında ağırlayarak tebrik etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Okul Müdürleri ve öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.

Liseye Geçiş Sınavında Türkiye Şampiyonu olan Adıyamanlı öğrenciler Muhammet Fatih Kablan ve Rana Arıcı'yla sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, "Öğrencilerimiz LGS'de elde ettikleri birincilikle hepimizi gururlandırdılar. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarını sürdüreceklerine inanıyor, sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Bizim arzumuz çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için bu başarı oranlarını daha da ileriye taşımak. Öğrencilerimizin gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara ulaşacaklarına inanıyorum" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, Liselere Giriş Sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Muhammet Fatih Kablan ve Rana Arıcı'yı 1000 liralık hediye çeki ile ödüllendirdi.

Kaynak: Habermetre