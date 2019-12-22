Adıyaman'ın geleneksel tarım algısı bademle değişiyor

22.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:06

Her geçen yıl biraz daha üretimi arttırılarak kentin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan badem üretimi Adıyaman'daki geleneksel tarım algısını da değiştiriyor.



Adıyaman ve ilçelerinde çiftçiler badem başta olmak üzere nar, zeytin ve fıstık gibi alternatif ürünlere yönelerek, ürün çeşitliliğini zenginleştiriyor.



Adıyaman tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday olan bademin üretimini artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla Kahtalı çiftçilere GAP Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla "Badem yetiştirilmesinin artırılması projesi" kapsamında 55 bin adet aşılı badem fidanı dağıtıldı.



Kahta ilçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ve çiftçiler katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adıyaman'ın 71 bin 980 dekar badem üretimi ile Türkiye'de alan bakımından birinci, üretim alanında ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.



Bademin son yıllarda bölgenin tarımsal faaliyeti haline geldiğini belirten Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan ise, "Kaymakamlık olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresine sunduğumuz "Badem yetiştirilmesinin artırılması projesi" kapsamında 70 çiftçiye 70 bin adet badem fidanı dağıtmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin badem üretimi ihtiyacının yüzde 5'ni karşılayan Kahta ilçemizde bademi üretimini artırarak çiftçilerimizin gelirini daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.



Fidan dağıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Adıyaman ve Kahta'nın meyvecilik alanında özellikle de badem noktasında ilin ve ilçenin ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bazı şehirler bazı ürünlerle anılır. Bizde hem Adıyaman'ın hem Kahta'nın marka değerlerini oluşturacak ürünlerini bulmayı, bunları ilimizin ve ülkemizin hak ettiği düzeye getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda badem çok önemli bir ürün. Adıyaman olarak badem üretiminde alan bakımında birinci sırada, üretim alanında ise ikinci sırada yer alıyoruz. Türkiye bademin büyük bir kısmını maalesef ithal ediyor. Bu anlamda ne kadar üretirsek üretelim pazar payı bulacağımız bir ürün. Kahta bademinin patentini aldık ama coğrafi işaret olarak da üzerinde çalışıp, Kahta bademinin tescilini sağlayacağız. Bu yıl ormandan alacağımız 100 bin adet badem fidanını çiftçilerimize dağıtacağız. Buda yeni üretim sahalarının açılmasına vesile olacaktır. Özellikle Kahta OSB'de Sert Kabuklu Meyvelerin Paketleme ve İşleme Tesisinin kurulmuş olması önem taşıyor. Bu tesis en çok emek verdiğimiz konulardan biriydi. O tesisi orada açmamış olsaydık, bu kadar badem üretimi olmazdı. Bununla birlikte bademe dayalı ürünler olan badem lokumu ve badem baklavası ortaya çıktı" şeklinde konuştu.



Dağıtımı yapılan fidanların çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Vali Aykut Pekmez, "Atanmış ve seçilmişler olarak hepimiz Adıyaman'a hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hem mevcut yatırımları en iyi şekilde devam etmesini sağlamak, hem de ilimize genel bütçeden ve hibe fonlarından yatırımları desteklemek amacıyla yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu yüzyıl gıda açısından çok önemli. Gıda önümüzdeki dönemlerde belki de insanlığın en büyük ihtiyaçlarından biri olacak. Çünkü dünya nüfusu bin 850'lere kadar 1 milyarı geçmemişken son 130 yılda 7 milyarın üstüne çıktı. Değişen yaşam koşulları ile birlikte insanlığın gıdaya olan ihtiyacı kaçınılmaz olarak artmaktadır. Bizimde ülke olarak gelecekte tarım alanında sıkıntı yaşamamak için şimdiden bu yatırımları yapmamız gerekiyor. İnşallah devam eden sulama projelerimizi hızlı bir şekilde bitirip tarım potansiyelini en yüksek noktalara çıkarmayı amaçlıyoruz. Badem üretimi son yıllarda ilimizde giderek yaygınlaşan bir ürün haline gelmiştir. Yapılan yatırımlarla birlikte badem üretiminde Adıyaman ekili alanda birinci, üretim alanında ise ikinci sırada yer almaktadır. Hem ülkemiz hem de ilimiz için badem üretimini daha da artırmamız gerekiyor. Bademin yüzde 60'nı ithal ediyoruz. Kendi üretebileceğimiz bir ürünü ithal etmekten kurtarmamız gerekiyor. Bugün burada dağıtımını yağacağımız badem fidanları ve bundan sonra geliştireceğimiz projelerle bu ürünü hem Adıyaman'da hem ülkemizde ithalini azaltmış olacağız. Badem fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından çiftçilere badem fidanı dağıtımı yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA