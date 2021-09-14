Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

Adıyaman'da Roma dönemine ait ve içerisinde 60 kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Kommagene uygarlıklarının 5 büyük kentinden biri olan Adıyaman'da tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentin birçok noktasında kazı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Kuyulu köyü yakınlarında Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından daha önceki dönemlerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Roma dönemine tarihlenen 60 kaya mezarın bulunduğu Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışması başlatıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Tharsa Antik Kenti'nde 6 kişilik ekiple kazı ve temizlik çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Kaya mezarların yapısını incelediklerinde Perre Antik Kenti'nden farklı bir yapı olduğunu gördüklerini belirten Alkan, "Köy içerisinde bulunan büyük Tümülüse baktığımızda milattan önce üçüncü bin yıldan, birinci bin yıla kadar kesintisiz bir yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. Burada yaklaşık olarak 60 kaya oda mezar bulunmaktadır. Bu mezarların benzemesine baktığımızda içerisinde kabartmalar Perre Antik Kenti'nden farklı olarak yapılar karşımıza çıkmaktadır. Burada kapı girişinde kemersel girland, bukranyumlar bir kısım testiler ile eros kabartmaları ve kapı üzerindeki silmeler gözümüze çarpmaktadır. Mezarların büyüklüğüne baktığımızda 3 odalı olarak görünmekte ve aile mezarı olarak düşünülmüştür. Şu an kazı çalışmalarına başladık kazı ve temizlik çalışmaları yapılacak." diye konuştu.

Söz konusu oda mezarları incelediklerinde aynı dönemle tarihlenen Perre Antik Kenti'ndeki kaya mezarlardan farklı olduğunu anladıklarını aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Burada Perre Antik Kenti'nden farklı bir yapı söz konusu, kapı girişince farklı bir kemerden yapı ve hayvan ve bitki figürleri var. Söz konusu mezarlar milattan önce birinci yüzyıldan Roma döneminde kullanılmaya başlanmış, 1999 yılında yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen kandillerde ise Bizans Dönemi'nde de kullanıldığı saptanmaktadır. Bugün burada başlattığımız kazı çalışmalarında temizleme yapılacak ve Kommagene canlandırma projesi kapsamında burada karşılama merkezi yapılacak, ziyaretçiler gezip dolaşabilecek."

Çalışmalara katılan arkeolog Mustafa Çelik, bölgenin kültür potansiyeli yüksek bir alan olduğunu belirterek, "Alanda yaptığımız incelemelerde büyük ve küçük tümülüs var. 1999 yılında yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda kültür varlıkları ile karşılaşıyoruz. Bu alanda yaklaşık 60 kaya mezar var ve bizler buraların temizlik çalışmalarını ve kazı çalışmalarını yaparak yeni mezarlar ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.