Adıyaman'da yöresel şive ile 'korona' uyarısı
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Adıyaman'da yöresel şive ile 'korona' uyarısı

Adıyaman'da yöresel şive ile 'korona' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yöresel şive ile billboardlara asılan korona virüs uyarı yazıları gülümsetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yöresel şive ile billboardlara asılan korona virüs uyarı yazıları gülümsetti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından billboardlara uyarı afişleri astırdı. Afişlerde ki yazılar Besni ilçe şivesiyle yazıldı. Farkındalık oluşturmak için yöresel şiveyle yazılan uyarı ifadelerinin yer aldığı afişler ilçenin işlek caddelerindeki billboardlara asıldı.

29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan 'tam kapanma' kapsamında vatandaşların dışarı çıkmamaları içen hazırlanan afişler görenleri gülümsetti. Mizah çerçevesinde yapılan uyarıların dikkate alınması için hazırlanan afişlerde, "Gözünü sevdiklerim ev gimi datlı yer mi var", "Az işten çok iş çıkıyooo tamam, navar biti evde oturun", "Ömürlü olasıcalar navar yiğin darda galmadıkça dışarı çıkmayın", "Acı biraradan uzak durun yoksa össaat heste olursunuz" cümleleri yazıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da yöresel şive ile 'korona' uyarısı
Adıyaman'da yöresel şive ile 'korona' uyarısı
Adıyaman'da yöresel şive ile 'korona' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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