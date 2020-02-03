Adıyaman'da TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı

03.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:46

Adıyaman'da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TARSİM uzmanları, sigorta çeşitleri ve poliçeler hakkında bilgi verdi.

Çiftçilere, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan tarafından sunum gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise TARSİM sigortasının çiftçinin lehine olduğunu ifade etti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: AA