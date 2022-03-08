Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin motor kısmına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin motor kısmına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Motor kısmına gizlenmiş 439 gram sentetik uyuşturucu ile 1,35 gram toz esrar ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile E.Ç. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Haberler

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