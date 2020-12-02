Adıyaman'da maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere tablet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere tablet desteği

02.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:40
Adıyaman'da maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere tablet desteği

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıttı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıttı.

Kulübün dönem başkanı İsmet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemine bazı çocukların ulaşımda sıkıntılar yaşadığını tespit ettiklerini anlattı.

Bu eksikliğe gidermek amacıyla Sılıcon Valley Star Rotary Club ile ortaklaşa kampanya başlattıklarını ifade eden Atay, şunları kaydetti:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi
İktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi

"Zeynep Turgut İlköğretim Okulunda okuyan derslerinde çok başarılı ancak ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak için dünyanın dört bir yanından bizlere tablet desteği veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dayanışmacı anlayış, bu tutum ilimizdeki çocukların geleceklerine ışık oldu. Şimdi aldıkları tabletler ile derslerinden geri kalmaya ve eğitimlerine uzaktan devam edebilecekler."

Okul Müdürü Mehmet Ateş ise kampanyanın çocukların geleceğine ışık tutacağını ifade ederek, çok fazla öğrencinin tablet ihtiyacı olduğunu ve sosyal sorumluluk bilinciyle bütün sivil toplum kuruluşlarından ve hayırsever iş adamlarından tablet desteği beklediklerini söyledi.

Sılıcon Valley Star Rotary Club Başkanı Dilek Akman da öğrencilerin sahip oldukları tabletlerine sarılarak yaşadıkları heyecanı gördüklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İlgili Haberler

Konyaaltı'nda öğrencilere tablet desteği
Konyaaltı'nda öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilere tablet desteği
Ergene'de öğrencilere tablet dağıtıldı
Ergene'de öğrencilere tablet dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Garo Paylan Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ariana Grande Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Samatta Ozan Tufan Ersun Yanal Stjepan Tomas Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere tablet desteği - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 13:57:17. #1.14#
title