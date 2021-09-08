Adıyaman'da köylüler 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil buldu
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Adıyaman'da köylüler 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil buldu

Adıyaman'da köylüler 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil buldu
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz istiridyesinin fosili bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz istiridyesinin fosili bulundu.

Boğazkaya Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Sırrı Kaya, köyün yakınlarındaki gezdiği esnada ormanlık alanda değişik yapıda bir taş gördü.

Taşı alıp eve getiren Kaya, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşın 65 milyon deniz istiridyesinin fosiline ait olduğunu tespit etti. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede birçok fosilin daha olduğunu ve bölgede geniş çaplı çalışma yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, söz konusu canlının Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığını belirtti.

Kaya, AA muhabirine, köyün etrafında buna benzer taşları çokça gördüğünü ancak bunun fosil olduğunu bilmediğini dile getirdi.

Taşların incelenip turizme kazandırılmasını isteyen Kaya şöyle konuştu:

"Ormanlık alanda bazen gezinti yapıyorum. Dikkatimi bir taş çekti, aldım, içinde değişik şeyler olduğunu fark ettim. Çocuklarım internetten bunu araştırdıklarında fosil olduğunu söylediler. Daha sonra Adıyaman'dan müze çalışanların buraya geldiklerini ve bu fosiller hakkında araştırma yaptıklarını öğrendim. Ben de yetkililere ulaşıp taşı gösterdim. Bu taşı istenirse yetkililere teslim edeceğim, bende kalırsa da evimde muhafaza edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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